شكرا لقرائتكم خبر عن الأبطال الصغار يعودون لمواجهة الشر فى عرض تشويقى بالموسم الرابع لـStranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لسلسلة الإثارة والغموض Stranger Things عن مقطع فيديو تشويقى للموسم الرابع من المسلسل الشهير المقرر عرضه العام المقبل عبر إحدى منصات العرض الأمريكية، لتعلن عن اقتراب عرض الحلقات الجديدة بعد توقف دام ثلاثة سنوات.

ونقلت صحيفة فاريتى، المشهد الذى نشرته الصفحة الرسمية للمسلسل عبر "تويتر"، والذى جاء عبارة عن مشهد كامل من أحداث الموسم الجديد يظهر فيه الأبطال الصغار وهم فى مهمة جديدة لمواجهة قوى الشر التى اعتادوا مواجهتها منذ الحلقات الأولى.

يأتى هذا بعدما كشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخراً، انتهاء القائمين على مسلسل الدراما والإثارة Stranger Things، من تصوير الموسم الرابع بشكل نهائى، وسط الإجراءات الاحترازية التى يعاني منها صناع السينما والدراما بسبب تفشي جائحة كورونا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، انتهى تصويره بالكامل، ومن المقرر أن يعرض في سبتمبر عام 2022 عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

وشاهد عشاق سلسلة Stranger Things، آخر مرة سكان هوكينز فى عام 2019 فى المواجهة الملحمية ضد الوحش في المول التجاري، والتي انتهت بوفاة جيم هوبر (ديفيد هاربور)، وغادرت عائلة بايرز المدينة، وتم تدمير منشأة الروس، على الأقل في الوقت الحالي.