شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تعرضوا لحرائق بمنازلهم .. آخرهم منه فضالى وشريف منير وميرفت امين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مسلسل الحرائق التي تلتهم منازل النجوم مستمر حيث أصابت في الفترة الأخيرة منازل عدد من النجوم آخرهم منة فضالي، حيث شب حريق في منزلها، وتعرضت والدتها لحروق فى يديها على إثره، حيث نشب الحريق فى مطبخ المنزل، وكتبت منة فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كنا هنموت.. المطبخ ولع باللى فيه.. وأمى أيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله". و"الخليج 365 " يرصد بعض الحوادث التي حدثت للنجوم خلال الفترة الأخيرة

ومؤخرا تعرض الفنان شريف منير لحادث حريق كبير، إذ شب حريق هائل في منزله بمنطقة المقطم بعد سقوط سيجارة على سقف إحدى الغرف، مما أدي إلى اشتعال النيران بها.وطمأن منير متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، قائلاً: “الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق .الحمدلله قدر الله وماشاء فعل”. وكشفت زوجة النجم شريف منير، عن حجم الدمار الذي لحق بمنزلهما بعد الحريق الذي نشب بإحدي الغرف، ونشرت الفنانة المعتزلة لورا، الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوب بتعليق: "امبارح كان يوم وحش أوى، ربنا قدر ولطف وجت على أد كده.. بحمد ربنا إن محدش حصله حاجة.. وبحمد ربنا إن كان عندى جيران ماسابونيش لحظة.. وبحمد ربنا على كل حال".

كما تعرضت الفنانة ميرفت أمين منذ فترة قليلة لموقف صعب أيضًا، بعدما تعرضت الشقة التي تعلو شقتها لحريق هائل كاد يؤثر على مسكنها.وأكدت أمين وقت الحادث " أنها بخير وتنعم بصحة جيدة، ولم يصاب منزلها بأية ضرر، نتيجة الحريق الذي نشب في الدور السادس، حيث انها تقطن بالدور الرابع ولا تتأثر باية أضرار. وتابعت: "أنا متواجدة بمنزلي في الوقت الحالي، ولم أخرج منه قط، ولا صحة لأي أنباء تفيد إصابتي بأية ضرر".

ايضا تعرض منزل الفنانة لقاء سويدان منذ عدة سنوات لحريق كاد أن يدمره بالكامل وكتبت سويدان وقتها من خلال حسابها الخاص على إنستجرام: "الحمد لله على كل حال .. حريق بسبب الكهرباء كانت هتولع في البيت .. ربنا ستر اللهم لك الحمد والشكر".

وكان الفنان الراحل محمود الجندي قد تعرض منزله لحريق هائل في العام 2001، حيث أسفر عن وفاة زوجته وأصيبت ابنته بحروق متوسطة، ونجا من ذلك الحريق هو وأبنائه الثلاثة. وذكر الجندي في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن هذا الحريق كان سببا في ابتعاده عن أفكار الإلحاد التي ظل يعتنقها لسنوات طويلة.

كما شب حريق هائل في منزل الفنان إيهاب توفيق منذ فترة طويلة نتيجة ماس كهربائي، ليعيش بعدها لحظات أليمة وصعبة للغاية، إذ حاول إنقاذ والده الذي كان يقطن في الطابق الثاني لكنه فارق الحياة.