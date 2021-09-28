شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة وحفل توقيع كتاب "المتمردة" للكاتب جمال عبد الناصر عن إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، ندوة وحفل توقيع كتاب المتمردة، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا في الرابعة من عصر غدا الأربعاء بحضور النجمة الهام شاهين .

كتاب المتمردة للكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والزميل باليوم السابع، يتناول سيرة النجمة إلهام شاهين في المسرح ويوثق مشوارها المسرحي خلال 20 عاما، كما يركز الكتاب تمردها علي الأدوار العادية وتحديها لنفسها في تقديم أدوار ذات طابع خاص.

وفي سياق متصل يعرض خلال اليوم الأول الثلاثاء 28 سبتمبر بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، دورة "الكاتب المسرحي المصري" برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، 6 عروض موزعة علي مسارح القاهرة .



غلاف كتاب المتمردة

يعرض فى السادسة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة العرض المسرحي "فريدة" من إنتاج البيت الفني للمسرح، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، وعلى قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة أيضا، يعرض فى السابعة والنصف مساء العرض المسرحي "أحدب نوتردام" من إنتاج البيت الفني للمسرح، عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب الفرنسي فيكتور هوجو، وترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

ويعرض فى السادسة مساء على الجامعة الأمريكية بالفلكي، العرض المسرحي " وهنا القاهرة" (من عروض المسرح المستقل)، تأليف وإخراج رشا الجمال، ويعرض فى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية العرض المسرحي "التجربة الدنماركية" (من عروض المسرح المستقل)، وهى من نتاج ورشة ارتجال قام بصياغتها وكتابتها وإخراجها صلاح إيهاب.

وعلى مسرح الهوسابير برمسيس يعرض فى التاسعة والنصف مساء العرض المسرحي "أنا مش مسئول" (من عروض المسرح الخاص)، وهو معالجة عن فيلم "the producers" من تأليف محمد عز الدين، وإخراج محمد جبر، وفى العاشرة مساء يعرض العرض المسرحي "ديجافو" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، وهو تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

يذكر أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلقت أمس بإقامة حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وكرم المهرجان في دورته الحالية عدد من كبار نجوم المسرح المصري من بينهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، والفنان القدير فاروق فلوكس، والفنان القدير سامي مغاوري، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واسم الفنان الراحل سمير غانم، وتستمر فعالياته حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.