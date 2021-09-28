شكرا لقرائتكم خبر عن آل بيرد ينجون مجددًا من عصابات الكارتيل فى الموسم الرابع لـ ـOzark.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن آل بيرد، الذين اشتهروا فى المواسم الأولى من مسلسل Ozark، بغسل أموال تجار المخدرات فى المكسيك وأمريكا الجنوبية، نجوا من جديد أمام العصابات، وسيخوضون مرحلة جديدة فى حياتهم مع أحد كبار العصابات فى الموسم الرابع للسلسلة.

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل Ozark، عن الملامح الأولي للموسم الرابع المقرر أن يطرح على جزأين فى 2022، ونشرت الصفحة الرسمية للشبكة الأمريكية نتفليكس، مشهد بداية الموسم المنتظربعد نجاتهم من فخ وتقربهم أكبر إلى عصابات المافيا.

وتدور أحداث المسلسل حول مارتى بيرد، الذى يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالى ينقل عائلته من شيكاجو إلى منتجع صيفى فى أوزاركس، بصحبة زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتى الكثيرمن العقبات بعد الخطأ الذى حدث فى إحدى عمليات غسيل الأموال المتورط فيها.



اول مشهد فى الموسم الرابع



الموسم الرابع المقرر عرضه العام المقبل

مسلسل Ozrak من بطولة جيسون باتيمان، لورا ليني، جوليا جارنر، صوفيا هوبليتس، سكايلر جيرتنر، جيسون بتلرهارنر، بيتر مولان، ليزا إيمري، جوردانا سبيرو، كارسون هولمز، تشارلي طحان، كيفن جونسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



لقطة من الموسم الرابع