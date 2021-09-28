شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب تستعيد ذكرياتها فى المدرسة بصورة أبيض وأسود من عرض مسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة ليلى عز العرب، ذكريات طفولتها فى المدرسة وهى فى السنوات الأولى من عمرها، حيث نشرت صورة لها ولزملائها بالأبيض والأسود عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى عز العرب، فى الصورة التي نشرتها عبر موقع إنستجرام، وهى ترتدى فستان وتتوسط صديقاتها أثناء العمل على أحد العروض المدرسية، وعلقت على الصورة: "أيام المجد المدرسى"، وتأتى هذه الصورة تزامنًا مع عودة الطلاب للمدارس لانطلاق العام الدراسى الجديد.



تدوينه ليلى عز العرب

يأتى هذا فيما، قالت الفنانة ليلى عز العرب - فى وقت سابق - إن مفهوم الأسرة فى مجتمعنا الآن ليست كما كانت، وغاب التواصل والاتصال، وكل ذلك بسبب السوشيال ميديا التى أصبحت وسيلة التواصل فقط، والموضوع أصبح خطيرا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن أجواء تصوير مسلسل "عائلة جيجى" كانت رائعة وكلها حب وأنا ربيت أولادى وأعطيت لهم الحرية بشكل كبير.



ليلى عز العرب فى مرحلة الطفولة

وأشارت ليلى إلى أنها كانت مديرة بنك، ولكنها في التمثيل استطاعت أن تفصل بين الشخصيتين، وقالت: "كان نفسى بعد التخرج أن أكون ممثلة أو أدرس أو أخد كورس أزياء، لكن والدى منعنى من الاستمرار فى تحقيق أحلامي ووقف في طريقي وفجأة اتعينت فى بنك".

وتابعت: التمثيل كان الرغبة الأولى في حياتي وأخدت كورس وقمت بالتقاط بعض الصور من خلال استديو شهير وأرسلتها للريجيسيرات، وبدأت كومبارس صامت في حياتي المهنية، وبعدها وقفت أمام أحمد زكي وأول مخرج سمير سيف، ثم قدمت مشهدا أو اتنين وكان الأمر صعبا لأني مديرة بنك وأقدم دور صامت أو كومبارس، ولكني تحديت وقلت إن تلك بداية، وجاءت الفرصة عندما عرض عليا فيلم "ألف مبروك" مع النجم أحمد حلمى، وأعتبره نقلة مهمة في حياتي، وزوجي كان رافض استمرارى في التمثيل وكنت زوجة مطيعة.