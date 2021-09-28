كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - احتفل الفنان اللبناني ” يوسف حداد ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بعيد ميلاد زوجته ” أراز ببجيان ” .
فتضمن منشور يوسف حداد صورة لزوجته أراز ببجيان كتب في تعليقه عليها : ” غير بحبك ما رح قلك .. عقبال المية سنة حياتي وتضلك منورة حياتنا وتضلك وجه السعد والأمل ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين أشادوا في تعليقاتهم بجمال زوجة الممثل يوسف حداد كما حرصوا على معايدتها بمناسبة عيد ميلادها .
فيما أشار البعض منهم إلى وجود وجه شبه كبير بين أراز ببجيان وبين الفنانة ” نادين نسيب نجيم ” .. فجاءت بعض التعليقات مثل : ” نادين نجيم الأولى بالضبط ” و ” نحسبها نادين نجيم قبل التجميل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة الفنان يوسف حداد تخطف أنظار المتابعين ويشبهونها ب ” نادين نسيب نجيم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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