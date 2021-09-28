صلاح عبد الله لهذه الفنانة : ” ليّا الفخر إني شهدت على عقد جوازك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان ” صلاح عبد الله ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وجه من خلاله رسالة إلى الفنانة ” مي كساب ” بعد ظهورها الأخير يوم أمس مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامج كلمة أخيرة .

وتضمن المنشور صورة تجمع صلاح عبد الله بمي كساب كتب في تعليقه عليها : ” سِبت عمورة ورُحت للميس عشان خاطر عيونك يا مي .. قد إيه يا بنتي كنتي رائعة وبسيطة وصادقة وليّا الفخر إني شهدت على عقد جوازك يا أصيلة يا نبيلة يا جدعة ” .

وتابع : ” بدعيلك يبارك المولى في صحتك وأسرتك وضحكتك وإبداعك تمثيلاً وغناءً .. وطبعاً هشوف مسلسلك عقبال عوضك يا أحلى مي كساب ” .

ومن جانبها ردت الفنانة مي كساب على تلك الرسالة معربة عن حبها الكبير للفنان صلاح عبد الله الذي تعتبره ” أبا ” لها وتفخر بوجوده في حياتها .

فكتبت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” أنا ليا الشرف إنك في حياتي .. ليا الشرف إنك أبويا اللي بتعلم منه طول الوقت .. ليا الشرف إني بنتك الرابعة .. ربنا يخليك لينا يا أحلي صاصا في الدنيا ” .