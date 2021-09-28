كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أجرى نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” مقابلة لبرنامج ” ET بالعربي ” علق من خلالها على الأخبار التي يتم تداولها حول إعتزال (دنيا وإيمي سمير غانم) .
وذلك نظرا للظروف والحالة النفسية الصعبة التي تمران بها بعد وفاة والديهما الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” .
فقال أشرف زكي : ” الفنان صعب يعتزل مش بمزاجه مش قراره ياريته قراره كان ناس كتير اعتزلت .. الفن في الدم لا تستطيع أن تتخلص منه ”
وتابع : ” كان الله في عون الأختين الغاليتين دنيا وإيمي .. مش هما فقدوا سمير غانم ودلال عبد العزيز كلنا فقدنا سمير غانم ودلال عبد العزيز .. حزننا كبير ” .
وأضاف عن إعتزال دنيا وإيمي : ” محدش هيوافق إنهم يعتزلوا وبعدين هما بيكملوا مشوار ، بيكملوا امتداد .. هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبدالعزيز ، امتداد لرسالة ” .
وأكد الفنان أشرف زكي على أن الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز حتى الأيام الأخيرة في حياتهما كانا في الفن ولم يبتعدا .
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي عن إعتزال دنيا وإيمي سمير غانم : ” محدش هيوافق إنهم يعتزلوا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.