أشرف زكي عن إعتزال دنيا وإيمي سمير غانم : ” محدش هيوافق إنهم يعتزلوا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أجرى نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” مقابلة لبرنامج ” ET بالعربي ” علق من خلالها على الأخبار التي يتم تداولها حول إعتزال (دنيا وإيمي سمير غانم) .

وذلك نظرا للظروف والحالة النفسية الصعبة التي تمران بها بعد وفاة والديهما الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” .

فقال أشرف زكي : ” الفنان صعب يعتزل مش بمزاجه مش قراره ياريته قراره كان ناس كتير اعتزلت .. الفن في الدم لا تستطيع أن تتخلص منه ”

وتابع : ” كان الله في عون الأختين الغاليتين دنيا وإيمي .. مش هما فقدوا سمير غانم ودلال عبد العزيز كلنا فقدنا سمير غانم ودلال عبد العزيز .. حزننا كبير ” .

وأضاف عن إعتزال دنيا وإيمي : ” محدش هيوافق إنهم يعتزلوا وبعدين هما بيكملوا مشوار ، بيكملوا امتداد .. هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبدالعزيز ، امتداد لرسالة ” .

وأكد الفنان أشرف زكي على أن الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز حتى الأيام الأخيرة في حياتهما كانا في الفن ولم يبتعدا .