صور| مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة تكريم المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٧، بأحد قاعات فندق شيراتون المنتزه.

أدارت الندوة الناقدة الدكتورة لمى طيارة، بحضور عدد من الفنانين ورئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة.

وانطلق يوم السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.