رامي عياش يطلق مبادرة "تحدي التعلم" للتكفل بطفل لبناني لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أطلق الفنان اللبناني رامي عياش، من خلال جمعية "عيّاش الطفولة" التي أسسها عام 2009، مبادرة بعنوان "تحدي التعلّم" عن التكفل بتعليم طفل لبناني لمدة عام كامل، وذلك من أجل تخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت بلده مؤخراً.

ونشر رامي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، مقطع فيديو كشف من خلاله أن جمعية "عيّاش الطفولة" تتكفّل بتعليم ألفي طفل في لبنان من شماله إلى جنوبه دون أي تفرقة.

وكتب عياش: "على عاتقي أتكّفل بتعليم طفل لمدة عام كامل.. تطلق جمعية عياش الطفولة مبادرة تحدي التعلّم، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية، كل شخصية فنية أو اجتماعيّة تقبل التحدّي، تتكفل بتعليم طفل لمدة عام كامل، الهدف دائماً هو بناء الإنسان.. خلي سلاحهم العلم".

وأطلق عياش "تحدياً يهدف إلى تعليم آلاف الأطفال، واختار ثلاثة أسماء وكل اسم منهم سيتكفل بتعليم طفل لمدة عام، وبدورهم كل اسم فيهم سيسمّي ثلاثة أسماء لتكبر الرسالة أكثر لبناء جيل كامل قادر على بناء وطن حقيقي".

وأحيا الفنان رامي عياش، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الرابع في عام 2020، وقدّم أغنية "دقي يا مزيكا"، من كلمات منة القيعي وألحان عبدالرحمن رشدي وتوزيع موسيقي نابلسي.