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هكذا احتفل أحمد سعد بتصدر "ع الدوغري" لـ"تريند يوتيوب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان أحمد سعد، بتصدر أغنيته "ع الدوغري" مع الفنان مصطفى حجاج، لقائمة التريند في مصر على موقع "يوتيوب".

ونشر سعد، صورة توضح تصدر الأغنية لتريند "يوتيوب"، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "الحمد لله، كراسينا ملك، ومش إيجار، أغنية (ع الدوغري) أول ٥ أيام تعدي المليون، وترند ١ الحمد لله، والسبب توفيق ربنا بحبكم، ومصطفى حجاج".

أغنية "ع الدوغري" لأحمد سعد ومصطفى حجاج، تم طرحها يوم الأربعاء الماضي على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وطرح الفنان أحمد سعد مؤخرا أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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