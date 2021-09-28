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جومانا مراد تكشف قصة زيارة أصالة لها أثناء إصابتها بكورونا (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، قصة زيارة النجمة أصالة نصري لها في منزلها أثناء فترة إصابتها بفيروس .

وقالت جومانا، في حوار مع برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "mbc 1": "أصالة زارتنا وقت الكورونا، إحنا كنا مصابين بكورونا، في حد بيزور حد بالكورونا!".

أضافت: "أصالة زارتني وقت كورونا، وجابت لنا أكل، وأصرت إنها تدخل جوه البيت وهي مش لابسة ماسك، وقالت إنها مش بتخاف من الكورونا".

يذكر أن أخر أعمال جومانا مراد، حكاية "مش هنفرح بيكي" من مسلسل "زي القمر" من تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلاني، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلي، ومحمد أبو داوود، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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