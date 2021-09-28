بطل "المطران" ومخرجه يحضران ندوة الفيلم بعد عرضه الثاني بالإسكندرية السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعقد غدا الأربعاء، ندوة الفيلم السوري "المطران" بحضور بطل العمل رشيد عساف والمخرج باسل الخطيب، وذلك بعد عرضه الثاني في الساعة ٤ مساء بسينما رويال ١، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧.

الفيلم يعرض ضمن مسابقة الأفلام الطويلة العربي المتوسطي لدول البحر المتوسط، وبطولة رشيد عساف، يحيى بيازي، باسل حيدر، ترف التقي، ليا مباردي، سامية جزائري، نادين قدروة، آمال سعد الدين، أحمد رافع، حسن دوبا، محمود خليلي، أميرة برازي، هافال حمدي، محمود الويسي، وربيع جان.

الفيلم تدور أحداثه عن "إيلاريون كبوجي"، السوري الأصل، الحلبي المولد، بعد أن أنهى دراسته اللاهوتية في معهد القديسة حنة في القدس في أواخر أربعينيات القرن الماضي، وكان شاهدًا حيًا على نكبة فلسطين ومأساة شعبها عام 1948، يعود إلى المدينة المقدسة عام 1965 مطرانًا للروم الملكيين الكاثوليك، ليكون شاهدًا على استمرار المأساة ونكسة حزيران 1967 وسقوط القدس كاملة بيد الاحتلال، ولتبدأ مرحلة هامة من حياته، كان فيها من جهة، راعيًا صالحًا لشئون رعيته وكنيسته، ومن جهة أخرى، مناضلًا في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه الإنسانية المشروعة، حيث حكم من قبل سلطات الاحتلال بتهمة نشاطه السياسي ودعمه للمقاومة، في محاكمة تاريخية تعتبر من أشهر محاكمات القرن العشرين، وسجن إثرها لمدة أربع سنوات.

يسلط الفيلم الضوء على هذه الفترة من حياة المطران الثائر، وعلى سنوات المعتقل التي كابد فيها شتى أنواع العذاب والمعاناة دون أن يتنازل عن مواقفه الوطنية والإنسانية، قبل أن يتدخل الفاتيكان لإطلاق سراحه المشروط بإبعاده عن فلسطين ومنعه من زيارة أي دولة عربية وعدم ممارسته لأي نشاط سياسي، لكن حياة المطران كبوجي لم تكن لتتوقف عند هذه اللحظة.