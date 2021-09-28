وصول دريد لحام وباسل الخطيب لمهرجان الإسكندرية السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وصل الفنان دريد لحام والمخرج باسل الخطيب، مساء أمس الاثنين، لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، قبل ندوته المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وانطلق يوم السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.