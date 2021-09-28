"قنبلة بإذن الله".. تفاصيل تقديم محمد قماح لدويتو جديد مع حميد الشاعري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد قماح عن استعداده لتقديم أغنية جديدة بمشاركة الفنان حميد الشاعري، وذلك بعد تقديمهما معا من قبل أغنية بعنوان "ويلي".

الفنان محمد قماح قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الأغنية من كلماتي وألحاني وتوزيع الفنان الكبير حميد الشاعري، وبدأنا العمل عليها مؤخرا بعد موافقته على المشاركة في غنائها معي، بعد تقديمنا معا من قبل دويتو أغنية ويلي".

قماح كان قد نشر عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، فيديو يجمعه والفنان حميد الشاعري، وقال: "انتظرونا في أغنية جديدة مع الكابو"، ومن جهته علّق الشاعري وقال: "نعد لتقديم أغنية جديدة.. قنبلة بإذن الله".

المطرب محمد قماح، كان قد طرح مؤخرا دويتو غنائي يجمعه بالمطربة العراقية شذى حسون تحت عنوان "كلمة حلوة"، من ألحانه وتوزيعه، على قناته على موقع "يوتيوب".

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان حميد الشاعري لتقديم دويتو غنائي بمشاركة الفنان محمد منير، بعنوان "مين يستاهلك"، من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع نديم الشاعري.