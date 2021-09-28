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أحمد التهامي يجري عملية جراحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان أحمد التهامي، اليوم الثلاثاء، عن إجرائه عملية جراحية.

ونشر التهامي، صورة له من غرفة العمليات عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأنا بكتب دلوقتي الحمدلله بقيت بخير وأحسن بكتير الحمدلله".

أضاف: "عايز أشكر الطبيب الجراح والطاقم المساعد والمستشفى على الرعاية الكاملة، وشكرا جمهوري في الإسكندرية اللي ماسبنيش لحظة واحدة، ربنا يديم عليا حبكم".

وكان الفنان أحمد التهامي، قد أعلن مؤخرا عن شفائه من بعد معاناة من الإصابة به، ومروره حاليًا بظروف صعبة وحالة من الإحباط.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامي مشاركته في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر، و"أحسن أب" مع علي ربيع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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