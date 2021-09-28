رسالة صلاح عبد الله لمي كساب: ليّا الفخر إني شهدت على عقد جوازك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة إلى الفنانة مي كساب، بعد حوارها مساء الاثنين مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON".

ونشر "عبد الله" صورة له مع "مي" عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "سِبت عمورة ورُحت للميس عشان خاطر عيونك يا مي.. قد إيه يا بنتي كنتي رائعة وبسيطة وصادقة وليّا الفخر إني شهدت على عقد جوازك يا أصيلة يا نبيلة يا جدعة".

أضاف: "بدعيلك يبارك المولى في صحتك وأسرتك وضحكتك وإبداعك تمثيلاً وغناءً، وطبعاً هشوف مسلسلك عقبال عوضك يا أحلى مي كساب".

وحلت الفنانة مي كساب، مساء الاثنين، ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، للحديث عن حكاية "عقبال عوضك" رابع حكايات الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر"، والتي تقوم ببطولتها.

حكاية "عقبال عوضك" تعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة في 2:30 صباحًا و12:00 ظهرًا، ويعاد على قناة CBC دراما الساعة الحادية عشر مساء و5 صباحًا و10 صباحًا.