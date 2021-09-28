اليوم.. الاحتفال بمئوية كمال الشناوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر :

تعقد اليوم الثلاثاء، ندوتين بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٧، بأحد قاعات فندق شيراتون المنتزه.

وفي تمام الساعة ١٢ ظهرا، تقام ندوة المخرج عبد اللطيف بن عمار، ويديرها الدكتورة لمى طيارة.

بينما تقام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ندوة احتفالا بمئوية الراحل كمال الشناوي ويديرها الناقد وليد سيف.

وانطلق يوم السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.