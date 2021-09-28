سجن طالب جامعي في الأردن هدد بالانتحار فقتل جده بالخطأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 28 دقيقة

قررت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، اليوم الثلاثاء، حبس طالب جامعي لمدة عامين، لتسببه في وفاة جده بالخطأ، عندما انطلقت رصاصة من مسدس كان يهدد به بإطلاق النار على نفسه.

وجرّمت المحكمة المتهم بجنحة ”التسبب بالوفاة بعد تعديلها من القتل، كون خروج العيار الناري كان نتيجة خطأ لقلة الاحتراز من قبل المتهم، مما أدى إلى إصابة جده ووفاته“، وفقًا لما أورده موقع ”رؤيا“ الإخباري.

وفي التفاصيل، فإن المتهم العشريني يقيم مع والده في منزل جده، كون والده منفصل عن والدته، وكان المغدور يتدخل في حياة حفيده المتهم، ويطلب منه الدراسة بشكل مستمر.

وفي يوم الحادث، وقعت مشادة كلامية بين المتهم وجده، قام على إثرها الأول بالدخول إلى غرفة جده، وأخذ منها مسدسا قديما يعود لجده، وهدد بأنه سوف يطلق النار على نفسه.

عندها قامت جدته بالإمساك به، والتوسل إليه من أجل ترك المسدس، لكن رصاصة انطلقت عن طريق الخطأ أصابت المغدور الذي كان قد حضر إلى الغرفة الموجود بها المتهم، من أجل ثنية عن إطلاق النار على نفسه.