تعرف على نجوم حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

يفتتح إكسبو 2020 دبي، الخميس، أبوابه للعالم من ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي، بمشاركة عدد من نجوم الفن في الإمارات والعالم.



الحفل الذي سيضم نخبة فنية اختيرت بعناية لتجسد تنوع المواهب في المنطقة، سيذاع في أنحاء العالم؛ ويحييه فنان العرب، محمد عبده، وفنانة العرب، الفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي وأحد أهم نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأمريكية ميساء قرعة، التي سبق ورُشحت لنيل جائزة الغرامي العالمية.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ والفنانة الحائزة على 4 من جوائز الغرامي أنجيليك كيدجو، والممثلة الحائزة على جائزة جولدن جلوب والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.