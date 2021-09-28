شكرا لقرائتكم خبر عن "ع الدوغرى" لـ أحمد سعد ومصطفى حجاج تريند على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد سعد بتخطى أغنيته الجديدة "ع الدوغرى"، مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، وذلك خلال 5 أيام من طرحها، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، حيث نشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه، "الحمد لله.. كراسينا ملك، ومش ايجار.. أغنيه "ع الدوغرى" أول 5 أيام تعدى المليون.. وترند 1 الحمد لله.. والسبب توفيق ربنا ومصطفي حجاج.. بحبكم".



تدوينه أحمد سعد

وطرح أحمد سعد ومصطفى حجاج، دويتو "ع الدوغرى"، الأربعاء الماضى، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج فى بيان عن سعادتهما بهذا اللقاء الفنى، وأشادا بهذا التعاون.

تقول كلمات الأغنية:

احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش

إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش

الخوف مايخوفناش

فبلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش

إبلع

ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقة

وبنجري ومابنهداش