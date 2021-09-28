شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب لـ صلاح عبد الله :" ليا الشرف إنك فى حياتى وأبويا اللى بأتعلم منه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة مى كساب، رسالة شكر للنجم صلاح عبد الله، عبر حسابها على تويتر، وكتبت مى قائلة:" أنا ليا الشرف إنك في حياتي ليا الشرف إنك أبويا اللي بأتعلم منه طول الوقت ليا الشرف اني بنتك الرابعة ربنا يخليك لينا يا أحلي صاصا في الدنيا".



مى كساب

وعرضت قناة cbc ، الحلقة الأولى من حكاية "عقبال عوضك" من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" السبت الماضى، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

وعرضت قناة cbc حلقات حكاية "1 %" للنجمة صابرين ومن إخراج أحمد شفيق على شاشتها، الأيام الماضية تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.