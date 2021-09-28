شكرا لقرائتكم خبر عن "سمير غانم" أغنية جديدة للشاعر إسلام خليل إهداء إلى روح سمورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الشاعر إسلام خليل بصوته أغنية بعنوان "سمير غانم"، وقال خليل لـ"الخليج 365" إن الأغنية رثاء وإهداء لروح الأب والأخ والأستاذ والمعلم والإنسان سمير غانم.

إسلام خليل

وتقول كلمات الأغنية التى غناها وكتبها ولحنها الشاعر إسلام خليل "سمير غانم أحلى ضحكة فرحتنا سنين طويلة مش راح انسى عمرى صوتك وابتسامتك الجميلة .. سمورة فرحة قلبنا عايش وباقى فى وسطنا صوت انبساطنا وضحكنا كان هو ذاته .. ومدام دلال دى شمعته ونور منور سكته كانت حياته ودنيته.. سمورة فرحة قلبنا وحبناه قوى كلنا صوت انبساطنا وضحكنا كان هو ذاته.. سمير غانم أحلى ضحكة فرحتنا سنين طويلة فطوطة وميزو ودو رى مى والضحكة وجمالها أبو سمرة، يوماتى بدعيله وربنا يقبلها مش راح أنسى صوتك وابتسامتك الجميلة سمورة فرحة قلبنا وحبناه قوى كلنا صوت انبساطنا وضحكنا كان هو ذاته".