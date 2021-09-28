شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع : انتمي للفن الجيد وزوجى هو أهم شخص فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على تلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح ، وذلك خلال فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى فى دورته 37 ، والذى قرر تسليمها جائزة أحسن ممثلة التى حصلت عليها من مهرجان الأمل بالسويد .

وقالت حنان مطاوع خلال اللقاء ، سعيدة جدا بهذا الحدث وسعيده أيضا أن النجمة إلهام شاهين هى من ستقوم بتسليمي الجائزة ، وكذلك سعادتى كبيرة باحتفاء مهرجان اسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط بى وإصرارهم علي تسليمي الجائزة وسط حضور المهرجان ، والمهرجانات هى حركة ثقافية وفنية فى العالم كله ولابد ان يتعاونوا سويا ويصبوا فى بعضهن البعض ، وفكرة اهتمام المهرجان بتكريمي هو تقدير وطبطبه .

وأضافت النجمة حنان مطاوع ، لا أعتقد أن هناك فنان يعمل من أجل الجوائز أو يكون متوقع الجائزة ، فأنا أعمل لأنى أحب ماأقدمه وأسعى دائما لكى أقدم الجديد وأحب جمهورى وأحترمه والجمهور المصرى والعربي من حقه أن يكون لديه فنانيين مواكبين للتطور العالمى ففى الخارج الفنانين دائما فى حالة بحث وتطور دائم .

وتابعت النجمة حنان مطاوع ، أنا انتمى للفن الجيد أين كان فالفن هو حالة من الطرح سواء طرح قضايا أو طرح حالة من البهجة أو الحب ، وأنا أحب الأفلام التجارية لكن لابد أن يكون فيلم جيد .

وعن القاهره كابول قالت ، المسلسل عرض كيف يتحول مواطن عادى لإرهابي وكيف يؤثر عليه الأمر منذ الطفوله ، وليس له علاقة بما حدث فى أفغنستان بعد ذلك .

وعن البطولة الجماعية والمطلقة قالت : يعجبنى ويجذبني الدور الجيد ولكن لا أستطيع إغفال مكانتي فى العمل ، والقاهرة كابول حالة خاصة واستثنائية وله طابع خاص وصبغة خاصة وهناك نجوم أكبر منى ويشاركوا فى أعمال بأدوار أقل من حجمهم فقط لأن العمل يستحق .

وعن زوجها أمير اليماني قالت : هو أهم شخص فى حياتى وهو سندى وحبيبي وصديقي وبطل المرحلة اللي أنا فيها .