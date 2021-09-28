شكرا لقرائتكم شاهد.. دنيا سمير غانم تنهار باكية خلال تسلم تكريم والديها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حضرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم مساء الاثنين بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

وهذه المناسبة الأولى التي تحضرها دنيا منذ رحيل والديها، حيث تسلمت تكريمهما في افتتاح المهرجان، الذي تحمل دورته الحالية اسمي سمير غانم ودلال عبد العزيز.

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إلى ذلك لم تتمالك دنيا دموعها وهي تشاهد اللقطات التي تعرض لوالديها على شاشة المسرح، احتفاء بتاريخهما الفني الكبير، وما قدماه للمسرح المصري على مدار سنوات طويلة.

كما دخلت في نوبة بكاء مطولة، قبل أن تبكي مجدداً على المسرح بعد تسلمها التكريم. وقالت كلمات مقتضبة للغاية غلبت عليها دموعها.

ووجهت دنيا الشكر للجميع على دعمها وشقيقتها في هذه المحنة الصعبة.

بعدها، التقطت الصورة التذكارية بصحبة وزيرة الثقافة وباقي المكرمين في المهرجان.