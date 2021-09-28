شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يدعم زوجته دنيا سمير غانم بعد تسلمها تكريم والديها الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإعلامي رامي رضوان، على دعم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ونشر فيديو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، خلال لحظة تسلمها تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبر العزيز، ووضع إيموجى قلوب حمراء على الفيديو.





وتسلمت النجمة دنيا سمير غانم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، أمس الاثنين، من المهرجان القومي للمسرح المصري، وبكت خلال التسليم وقالت اشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

يُذكر أن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري قد بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى التاسع من أكتوبر المُقبل ويتنافس علي جوائز المهرجان ٣٣ عرضا مسرحيا تعرض علي مسارح القاهرة والدخول مجانا للجمهور .