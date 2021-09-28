شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات خاطئة عن ميلاد علاء ولى الدين .. اعرف حكاية المنزل الذى ولد فيه بشارع محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتداول العديد من المواقع المعلوماتية والإخبارية تارخ ميلاد الفنان الكوميدى الراحل المحبوب علاء ولى الدين على أنه يوافق 28 سبتمبر من عام 1963 وانه مولود فى قرية الجندية بمحافظة المنيا وهو ما يخالف الحقيقة.

وكشف معتز ولى الدين شقيق الفنان الكوميدى الراحل شقيق النجم الراحل علاء ولى الدين فى حوار لليوم السابع أن شقيقه الراحل ولد فى 11 أغسطس عام 1963 وأنه الابن الأكبر للفنان سمير ولى الدين و لظروف سفر والده، تم تأجيل استخراج شهادة ميلاده وتسجيله حتى عودة والده الذى صمم أن يذهب بنفسه لتسجيل اسمه فى سجلات المواليد ، لذلك تأخر تسجيله حتى 28 سبتمبر.

ومن بين المعلومات التى صححها معتز ولى الدين هو مكان ومحافظة ميلاد الفنان علاء ولى الدين ، حيث تشير معظم المواقع إلى أنه ولد فى المنيا بقرية الجندية مركز بنى مزار موطن والده وعائلته ، وقال معتز ولى الدين: «والدى نشأ فى المنيا و جاء إلى القاهرة للالتحاق بكلية التجارة، ثم عمل بمصلحة الضرائب، واشتغل بالتمثيل، ووصل فى وظيفته إلى درجة مأمور ضرائب، وتزوج من والدتى التى تنتمى أيضا لمحافظة المنيا وأنجبا علاء فى الدرب الأحمر فى البيت اللى كان فيه السفاح بتاع اللص والكلاب فى شارع محمد على، وليس فى المنيا كما هو متداول، وفى هذا البيت عاشت الأسرة سنة من 1963 حتى 1964 وبعدها انتقلنا إلى منزلنا الحالى بمصر الجديدة".

وكان جد علاء ولى الدين هو الشيخ سيد ولي الدين الذى بنى مدرسة في قريته أنشأها على نفقته الخاصة وتبرع بأرضها وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت إلى الجهات الحكومية.

وساهم علاء ولي الدين في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين أمثال أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، فشخصية "اللمبي" كان أول ظهور لها في فيلم "الناظر" وبعدها انطلق محمد سعد وأصبح نجم شباك.

فارق علاء ولى الدين الحياة بشكل مفاجئ عن عمر يناهز التاسعة والثلاثون والذي وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى، بتاريخ 11 فبراير عام 2003 .

وكان آخر عرض في السينما لعلاء ولي الدين فيلم ابن عز ، وكان وقت وفاته يصور فيلم عربى تعريفة الذى لم يكتمل تصويره نتيجة لوفاته.