شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الولد الشقى.. تعرف على أول أجر حصل عليه أحمد رمزى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الولد الشقى أحمد رمزى، حيث رحل عن عالمنا فى مثل ذلك اليوم 28 سبتمبر 2012 تاركا وراءه سجلا حافلا بالأفلام السينمائية التى تعد إحدى علامات السينما المصرية.

وفى فيديو نادر للنجم الراحل أحمد رمزى، فى برنامج نجمك المفضل كشف خلاله أحمد رمزى أسرارا خاصة عن مسيرته الفنية وأبرز المحطات وعلاقته بنجوم السينما ولا سيما عمر الشريف.

وقال أحمد رمزى أن أول أجر حصل عليه نظير مشاركته فى أحد الأفلام كان 40 جنيها، حتى وصل إلى 1000 جنيه فى الوقت الذى أجرى فيه الحوار، وكان يصور وقتها فيلم "مذكرات خادمة" مع لبنى عبد العزيز.

وكشف رمزى عن أنه يخشى مواجهة الجمهور، وقال إنه دائما يشعر بالخجل والارتباك أثناء حواراته التليفزيونية التى يتواجد فيها جمهور، كما أنه التحق بكلية الطب بناءً على رغبة والده الطبيب وشقيقه الطبيب أيضا، وانتقل إلى كلية التجارة بعد 3 سنوات من التحاقه بكلية الطب، لأنه لا يرغب فى أن يكون طبيبًا