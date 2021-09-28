شكرا لقرائتكم خبر عن دعاوى قضائية متبادلة بين Marvel وورثة مؤلفى أبطالها الخارقين..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت Marvel خمسة دعاوى قضائية تسعى من خلالها لمنع ورثة مؤلفى الكتب المصورة من استعادة حقوق التأليف والنشر للعديد من الشخصيات الأكثر شعبية وشهرة في العالم، بما في ذلك Spider-Man و Iron Man و Thor و Black Widow و Captain Marvel و Ant-Man و Doctor Strange.

وحسب ما نشره موقع "variety"، تأتى هذه الخطوة بعد أن قدم ورثة خمسة مؤلفين لشخصيات Marvel الشهيرة، عشرات إخطارات إلى مكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة، وأوضح الموقع، أنه إذا نجحت هذه الإشعارات، فلن تمنع Marvel من استخدام الشخصيات المتنازع عليها، والتي تم إنشاؤها بواسطة العديد من المتعاونين، لكنهم سيطلبون من الاستوديو دفع مبالغ للورثة.

وعلى جانب آخر، يشار إلى انتقال سكارليت جوهانسون من عالم Marvel إلى عالم Wes Anderson حيث انضمت الممثلة العالمية إلى طاقم عمل الفيلم الذى سيصوره ويس أندرسون فى إسبانيا، ويضم النجوم توم هانكس، وبيل موراى، وتيلدا سوينتون، ومارجوت روبى، حسب ما ذكرته مجلة "هوليوود ريبورتر".

سكارليت جوهانسون

من جهته، قال سوينتون لمجلة "فارايتى" - فى وقت سابق - إن الفيلم لا يدور حول إسبانيا رغم تصويره في أراضيها، ولم يتم الكشف عن تفاصيل شخصية جوهانسون، ومن المتوقع أن يختتم أندرسون التصوير في أواخر شهر سبتمبر المقبل، وذلك فى الوقت المناسب تمامًا قبل افتتاح عرض فيلمه الأخير The French Dispatch ، الذى يطرح في أكتوبر عبر Searchlight.

هذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها جوهانسون مع أندرسون، لكنها ستكون أول مرة أمام الكاميرا، حيث قدمت فى السابق الأداء الصوتى لفيلم الرسوم المتحركة Isle of Dogs عام 2018.

سكارليت جوهانسون، التى حصلت على ترشيحات لجوائز الأوسكار مرتين عن فيلم Wedding Story و Jojo Rabbit ، ستخرج من دور البطل الخارق في Black Widow ، لعمل فيلم جديد، وذلك بعدما تسبب دور البطل الخارق في رفعها دعوى قضائية ضد Disney تزعم أن عقدها قد تم خرقه عندما تم عرض فيلم Marvel على Disney +.