شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى يودع بلاتوهات "ليلة السقوط".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع النجم طارق لطفى بلاتوهات مسلسل "ليلة السقوط" اليوم الثلاثاء، حسبما صرح لـ"الخليج 365"، الذى تم تصوير أحداثه فى عدد من الأماكن التى يتناولها فى مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، ومن المقرر طرحه مطلع العام المقبل، والمسلسل من تـأليف مجدى صابر، وإخراج ناجى طعمة، ويشارك في بطولته بجانب النجم طارق لطفى عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين

ويكشف المسلسل الذى ألفه مجدي صابرجرائم اغتصاب الإيزيديات وخطفهن كصبايا بإسم الدين البريء من هذا الفعل المحرم، كما يبرز العمل تكاتف شعب العراق بكل مكوناته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق، ويحكى في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بحق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثاً مأساوية دموية".

يشار إلى أن طارق لطفى، قدم العام الماضى مسلسل "القاهرة كابول" وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، انتاج سينرجى .