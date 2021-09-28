مي كساب: موضوع تأخر سن الزواج في "عقبال عوضك" لمسني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة مي كساب، عن بكائها وهي تقرأ سيناريو حكاية "عقبال عوضك" رابع حكايات الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر"، نظرا لأن شخصية"شادية" التي تقدمها خلال أحداث العمل، تتشابه مع شخصيتها الحقيقية.

أضافت "كساب" خلال حوارها مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "حبيت في شخصية (شادية) كل حاجة، ولمستني جدًا بسبب فكرة أن شادية قاعدة مع والدتها وأنا عشت نفس الظروف وبابا داخل في سن الزهايمر، فالموضوع لمسني جدًا، وأنا بقرأ الورق قعدت أعيط بسبب تأثري".

تابعت: "وكمان موضوع تأخر سن الزواج لمسني لأني اتجوزت في سن متأخر وكانت دائمًا خلافاتي مع والدتي بسبب قصة الزواج وأخذت وقت كبير لأخذ قرار الزواج".

استكملت: "لم يقال لي بصراحة كلام به تنمر بخصوص الزواج لأني بعرف أرد وشخصيتي قوية، خاصةً لما ماما أو بابا يتناقشوا معايا في الموضوع، وماما لا تقصد التنمر وتتحدث من باب الخوف علينا، خاصةً وأن منى أختي تزوجت في سن مبكر أما أنا فكنت رافضة الزواج حتى سن 34 سنة، وده لأن كان عندي طموحات فنية".

حكاية "عقبال عوضك" تعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة في 2:30 صباحًا و12:00 ظهرًا، ويعاد على قناة CBC دراما الساعة الحادية عشر مساء و5 صباحًا و10 صباحًا.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.