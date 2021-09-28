أحمد آدم: محمد صبحي علمني أصول النجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان أحمد آدم، إن المخرج هاني مطاوع اكتشفه خلال فترة الجامعة ووجهه للكوميديا، مؤكدًا أن بداية مسيرته الاحترافية كانت مع النجم محمد صبحي، حين شاهده في أحد عروض الجامعة.

وأضاف آدم، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "محمد صبحي كان عايز يستأجر مسرح سيد درويش لعرض مسرحية (انتهى الدرس يا غبي)، محافظ الإسكندرية اشترط عليه وقتها مقابل استأجر أحد المسارح بنصف القيمة أن يكون نصف الفرقة من الإسكندرية".

وتابع أنه "خلال مشاركته في عرض لكلية تجارة بمسرح سيد درويس سمع محمد صبحي دوشة ودخل علينا المسرح واتفرج عليه، قال لهم أنا عايز الواد ده.. شوية ولاقيت زميلي بيقولي محمد صبحي بيتفرج عليك وكنت مش مصدق".

استكمل: "بعد دقائق لاقيت نفسي قدام محمد صبحي، بدأت مشواري معاه واختار عدد من الزملاء أثناء العرض أيضًا، محمد صبحى علمني أصول النجومية.. واشتغلت معاه مسرحيات المهزوز - أنت حر - الهمجي".

يذكر أن أخر أعمال أحمد آدم فيلم "200 جنيه" من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، مي سليم، ودينا فؤاد وغيرهم.