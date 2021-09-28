شاهد.. عمرو سلامة مع كلبه في كواليس تصوير مسلسلي "طايع" و"بيمبو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر المخرج عمرو سلامة، صورتين له من كواليس مسلسلي "طايع" عام 2018، و"بيمبو" الذي يواصل تصويره حاليا.

وظهر سلامة، في صورتين نشرهما في إطار واحد عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بصحبة كلبه، وعلّق: "أبريل ٢٠١٨ تصوير مسلسل (طايع)، سبتمبر ٢٠٢١ تصوير مسلسل (بيمبو)".

مسلسل "بيمبو" بطولة النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، وويجز، ومن المقرر عرضه عبر منصة "شاهد" خلال موسم الشتاء، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض، ويناقش قضايا ومشكلات يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة، بينها الإدمان، في 15 حلقة.

مسلسل "طايع" عُرض في رمضان 2018، بطولة النجوم: عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سيد رجب، سهير المرشدي، محمود البزاوي، مها نصار، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.