محامي نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز يصعد مطالبه بتعليق وصاية والدها

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

صعّد محامي نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز مطالبه بتعليق وصاية والدها عليها على وجه السرعة.



وقال المحامي إن والد بريتني سبيرز "تجاوز حدودا يصعُب تخيلها" بعدما ورد أنه تنصت على هاتفها وغرفة نومها.

وقال المحامي ماثيو روزنجارت في دعوى قضائية قُدمت قبل جلسة يوم الأربعاء، إن فيلما وثائقيا صدر يوم الجمعة تضمن "مزاعم مقلقة للغاية تزيد من الحاجة لتعليق وصاية السيد سبيرز فورا".

وفي فيلم (كونترولينج بريتني سبيرز) أو "السيطرة على بريتني سبيرز" الذي أنتجته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال موظف سابق في شركة أمنية عيّنها جيمي سبيرز إنه كان يراقب مكالماتها الهاتفية ورسائلها النصية ومنها محادثات مع محاميها السابق.

وأضاف الموظف أنه جهاز تنصت وُضع في غرفة نومها أيضا.

ويتحكم جيمي سبيرز في شؤون ابنته منذ عام 2008 بعد انهيار حالتها النفسية. وتتيح الوصاية المفروضة على بريتني لوالدها الإشراف على شؤونها الشخصية والطبية والمالية.

وكثفت المغنية الشهيرة في يونيو/حزيران من جهودها لإنهاء الوصاية. وفي خطوة مفاجئة.

وقال جيمي سبيرز في سبتمبر/أيلول الجاري إنه يؤيد إنهاء الوصاية لكنه قال إنه لا توجد أسباب لتعليق وصايته في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن تعقد محكمة لوس أنجلوس العليا جلسة في القضية، الأربعاء.

وكتب روزنجارت في دعوى: "يجب تعليق وصايته في 29 سبتمبر 2021 ثم إنهائها على الفور".