حفيدة عادل إمام تكشف عن رأيه في تقليدها أعماله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت هالة مقبل، حفيدة الفنان عادل إمام، عن رد فعل جدها على الفيديوات التي اتخذتها من أعماله وجسّدتها مرة أخرى على “تيك توك”.

وقالت، خلال لقائها مع برنامج “Et بالعربي”، إنّ جدها عادل إمام أُعجب كثيراً بالفيديوات التي جسّدتها، مؤكّدة أنّه يشجعها هي وبقية أحفاده على ممارسة هواياتهم ويحفزهم كثيراً.

وخطفت هالة الأنظار بتقليدها جدها في مشهد من مسرحية “مدرسة المشاغبين”، وصرّحت بأنّه عندما شاهده ضحك كثيراً وأعجبه”.

ومنذ أيام، نفت أسرة الزعيم إصابته بكورونا، وأشاروا إلى أنه يتمتّع بصحة جيدة، وأعربوا عن استيائهم من الأخبار المنتشرة عنه.

كما كشفوا عن أنّه كان موجوداً في الساحل الشمالي وعاد إلى القاهرة، وهناك أكثر من سيناريو يقرأه للمشاركة في دراما رمضان المقبل.