دنيا بطمة تنفي الخضوع لتجميل رغم تبدّل ملامحها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت النجمة دنيا بطمة عن صمتها إزاء الانتقادات التي تتلقاها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالاتها الجريئة، واتهامها بالخضوع لكم هائل من عمليات التجميل التي غيّرت ملامحها بشكل صارخ.

وقالت الفنانة المغربية في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” إنّ كونها “ترند” بسبب منشوراتها، يسعدها جداً، إذ يعني برأيها أنّها متابعة ومحبوبة عبر العالم العربي، وهو دليل اهتمام لدى الجمهور.

ونفت بطمة خضوعها إلى أي عمليات تجميلية، لافتةً إلى أنّها اكتفت بسحب الفيلر من أماكن محددة من جسدها فقط.

وأوضحت أنّ الاختلافات التي رأها الجمهور، سبّبها إراحة بشرتها خلال فصل الصيف، وظهورها من دون مكياج ومساحيق التجميل، أو الاكتفاء بمكياج ناعم وبسيط، وأحياناً اقتصار المكياج على أحمر الشفاه.

وفي سياق منفصل، كشفت أنّها ستنشر الصورة الأولى لوجه ابنتها الصغرى ليلي روز في العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لمناسبة عيد ميلاد الأخيرة.