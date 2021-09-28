من ميغان ماركل إلى براد بيت.. مشاهير يستثمرون في الإنسانية وليس المال فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يتوقف دور النجوم على تقديم الأعمال الفنية والأدوار المميزة والظهور بأبهى حلة على السجادة الحمراء، فعلى عاتقهم يقع واجب مجتمعي وبيئي يجب عليهم الالتزام به، وهذا ما فعله الكثير من النجوم الذين استثمروا في المجالات المجتمعية والإنسانية، بجانب الاستثمارات في المجالات المربحة التي تُدر الأموال.. نستعرض هنا أبرز النجوم الذين لديهم استثمارات إنسانية وأخلاقية في مجالات مختلفة، وهم:

ميغان ماركل:

استثمرت دوقة ساسكس، وزوجة الأمير، هاري ميغان ماركل، في علامة “Clevr Blends”، الخاصة بالمشروبات والمنتجات الغذائية، وهذه العلامة تقودها سيدة، وتدعم دائماً القيم الأخلاقية.

ليوناردو دي كابريو:

من المعروف عن النجم الشهير، ليوناردو دي كابريو، اهتمامه بالقضايا المجتمعية في مجالات مختلفة، فعلى سبيل المثال يستثمر دي كابريو أمواله في شركة “Perfect Day”، وهي شركة آيس كريم خالٍ من منتجات الألبان، وشركة “Diamond Foundry” لتصنيع الألماس داخل المختبرات، فضلاً عن إنشائه مؤسسة متخصصة في القضايا البيئية، مثل: تغير المناخ، والحفاظ على الحياة البرية، وغيرهما من القضايا.

جون ليجند:

يستثمر المغني الأميركي، جون ليجند، أمواله في منصة إلكترونية لبيع المنتجات العضوية والطبيعية، والتي هدفها منح المزارعين أجوراً مناسبة، وأنشطة زراعية مستمرة ومستدامة.

هيو جاكمان:

أنشأ الممثل الأسترالي هيو جاكمان شركة “Laughing Man Coffee” في مدينة نيويورك، والتي تساعد المزارعين في الدول النامية على بيع منتجاتهم بالولايات المتحدة الأميركية.

مات ديمون:

يعتبر الممثل الأميركي، مات ديمون، مؤسساً مشاركاً لمنظمة خيرية تُسمى “water.Org”، توفر مياهاً صالحة للشرب، وشبكات الصرف الصحي للمجتمعات الفقيرة، وهذه المنظمة تمنح قروضاً للأشخاص من أجل الحصول على مصدر مياه نظيف.

براد بيت:

قامت المؤسسة التابعة للنجم الأميركي براد بيت، والتي تحمل اسم “Make It Right”، ببناء أكثر من 150 مسكناً صديقاً للبيئة في مدينة نيو أورلينز، وتميزت هذه المنازل بطراز معماري فاخر، وقد تبرع بيت بمبلغ 5 ملايين دولار من ماله الخاص، من أجل إنجاز هذا المشروع.