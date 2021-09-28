لست مؤثرة أزياء.. زوجة باسم ياخور تنتقد المهووسين بالموضة وزوجها يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت الكاتبة السورية، ​رنا الحريري​، زوجة الممثل السوري ​باسم ياخور​، عن استيائها من استخدام البعض للموضة، مبينة أنهم مصنفون على أنهم “مهووسو أزياء”، لتوجه لهم انتقادات لاذعة، فيما حصنت نفسها من أي رد فعل عليها بالقول أنها لست “مؤثرة أزياء”.

وشاركت زوجة باسم ياخور مجموعة من الصور لها، عبر منشور في حسابها على “فيسبوك”، قالت فيه إن مفهوم الأناقة يختلف من شخص لآخر، لاسيما باختلاف الناس والمجتمعات.

وكتبت الحريري، قائلة: “مفهوم الأناقة بيختلف باختلاف الناس والأذواق والمجتمعات، الأناقة بالنسبة لي هي اللبس المناسب في المكان المناسب.. ما بقدر ألبس حذاء كعب عالياً، وأنا نمط حياتي فيه مشي كتير..”.

وعقبت زوجة باسم ياخور، تقول: “ما بقدر ألبس جاكيت رسمي وأنا رايحة عالجنينة! أو فستان سهرة، وأنا رايحة عالسوبرماركت!”.

وبشأن وجهة نظرها حول مفهوم “الأناقة”، قالت: “الأناقة بالنسبة إلي هي إني ألبس الشي يلي بيريحني، سواء كان بالموضة و(تريندي) أو طلع من الموضة من سنين، أنا عم انشر بصفحتي صور من حياتي، ماني عم أعمل جلسات تصوير ولا عم قدم نفسي كمؤثرة بعالم الأزياء”.

ومضت رنا الحريري، قائلة: “لو فيني أثر كنت بتمنى لو بقدر أقنعكم تبطلوا هاد الهوس بالأشكال، بالمكياجات والصيحات الجمالية والملابس والماركات”، مختتمة منشورها بالقول: “هاد كله عم ياخد من وقتكم ومن دخلكم المالي ومن حياتكم الكتير، دوروا على التفاصيل يلي بتخليكم ناس أفضل، أنجح وأسعد مو التفاصيل يلي بتخليكم حلوين أو أنيقين”.

وتفاعل بشأن حديث رنا الحريري زوجة باسم ياخور، عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن إعجابهم بعفوية حديثها، بينما علق زوجها من خلال ترك إيموجي “قلب وتصفيق”، اعترافاً بإعجابه بحديثها.

ووجهت رنا الحريري الشكر لمن وجه لها كلمة جيدة، تعليقاً على منشورها، فقالت: “أنا آسفة ما رح أقدر اقرأ كل التعليقات، بس بدي أكتب شكراً لكل حدا كتبلي تعليق لطيف أو عمل لايك، أو عطاني دقيقة من وقته ليقرأ الكلام يلي كتبته أنا سعيدة جداً بعدد الناس يلي بيشاركوني وجهة نظري بهالموضوع، بشكركم من قلبي”.