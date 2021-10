"شانغ تشي" يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

لوس انجليس: هيمن الإنتاج الضخم الجديد من ديزني بعنوان "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" الذي يظهر أول بطل خارق آسيوي في عالم "مارفل"، على شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أسبوعه الرابع في الصالات، بعدما حصد 13,2 مليون دولار، وفق أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز".

وتقدم الفيلم الذي يؤدي بطولته الممثل الصيني الكندي سيمو ليو بدور قاتل سابق يعيش في ظل والد شرير (أسطورة هونغ كونغ توني ليونغ)، بفارق كبير عن الفيلم الجديد "Dear Evan Hansen".

وقد حصد الفيلم الغنائي الدرامي للمراهقين من بطولة بن بلات وتوزيع شركة "يونيفرسال بيكتشرز"، 7,5 ملايين دولار، متقدما على فيلم الخيال العلمي الكوميدي "Free Guy" الذي حل في المركز الثالث محققا إيرادات قدرها 4,1 ملايين دولار. ويؤدي بطولة هذا الفيلم راين رينولدز بدور أمين صندوق في مصرف يكتشف أنه في الواقع شخصية في لعبة فيديو ضخمة.

واحتل المركز الرابع فيلم "كانديمان" من إنتاج "يونيفرسال"، وهو إعادة تصور للفيلم الصادر سنة 1992. وحقق الفيلم 2,5 مليون دولار متقدما على كراي ماتشو" لكلينت إيستوود الذي حل خامسا مع 2,1 مليون دولار.