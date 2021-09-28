شكرا لقرائتكم خبر عن توقف فيلم "أبو صدام" لانشغال محمد ممدوح بتصوير فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف الفنان محمد ممدوح عن تصوير مشاهده فى فيلمه "أبو صدام" بأولى بطولاته السينمائية للمخرج نادين خان، وتأليف محمود عزت، وذلك لانشغاله حالياً بتصوير فيلم "السرب"، الذى يشارك فيه مع النجم أحمد السقا ومجموعة كبيرة من النجوم، حيث يتناول الفيلم الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ويجسد ممدوح، فى أحداث فيلمه "أبو صدام"، دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، ويخوض ممدوح من خلال الفيلم أولى بطولاته السينمائية المطلقة، ويشاركه فى البطولة سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة ويكون فى مواجهة أمام الفنان سيد رجب.

بينما فيلم السرب يشارك فى بطولته كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.