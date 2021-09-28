الإعلامي المصري رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم بعد انهيارها في مهرجان المسرح

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

حرص الإعلامي المصري رامي رضوان على دعم زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك بعد انهيارها في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.



وانهارت دنيا سمير غانم خلال تسلم درع تكريم والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، الإثنين، في افتتاح مهرجان المسرح القومي.

أقيم حفل الافتتاح على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.

ونشر رضوان مقطع فيديو يرصد لحظة تسلمها درع التكريم، من قبل الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وأبرز خلال الفيديو كلمة دنيا سمير غانم خلال الحفل حيث انخرطت في البكاء ولم تتمكن من السيطرة على دموعها حزنا على والديها.

وظهرت دنيا سمير غانم خلال الحفل مرتدية فستانا أسود، تعبيرا عن حالة الحزن التي تعيشها منذ رحيل والديها عن الحياة.