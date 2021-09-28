حفيدة الفنان المصري عادل إمام تكشف رد فعل الزعيم بعد تقليده على"تيك توك"

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

خطفت "هالة مقبل" حفيدة الزعيم عادل إمام الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو لها نشرته عبر موقع "تيك توك".



وقامت حفيدة الفنان المصري عادل إمام بتقليد جدها في أبرز أعماله المسرحية "مدرسة المشاغبين".

وكشفت "هالة مقبل" رد فعل جدها بعد مشاهدته للفيديو، في مقابلة تليفزيونية مع برنامج et” بالعربي قائلة "كان بيضحك و الفيديو عجبه جدا".

وبسؤالها عن أسباب حذف الفيديو بعد تلقيها عددًا من التعليقات السلبية قالت: "عندما قمت بعمل فيديو مدرسة المشاغبين مكنش في حاجة في مخي، وكذا حد افتكر إن علشان عملت فيديو ونزلته إن أنا عايزة أمثل".

وتابعت قائلة: "الناس مكنتش واخده بالها إنهم بيشتمو حد صغير، ولو حد شتم عيالهم هينزلوا يموتوهم في الشارع".