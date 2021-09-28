أول تعليق لنداء شرارة على خبر خلعها الحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه الفنانة الأردنية نداء شرارة مرة جديدة أخباراً غير صحيحة، بعدما تداولت صفحات على السوشيال ميديا خبراً حول خلعها للحجاب، وهو ما ردّت عليه بانزعاج كبير.

وأعربت نجمة thevoice عن امتعاضها وغضبها من تكرار هذا الخبر، الذي غالباً ما ينتشر دون اي مصدر أو صور أو تصريحات من النجمة أو المحيطين بها تؤكد هذا الأمر.

وبعد تكرار هذه الشائعة، أعادت نداء نشر صورة عن الخبر المزيف عبر

خاصية الستوريز على انستغرام وكتبت في تعليقها عليها: “يا الله ما أثقل دمكم.. يعني أنا ليش اصحى على تلفونات مشان اطلع انفي هذا الخبر”.

وتابعت: “بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم تراند ويلموا شوية مشاهدات.. ولكم ومجننكم هالحجاب.. الله يجعلكم تنهبلوا بس إلهي وانت جاهي يحجب لساناتكم الطويلة ونخلص”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع ردّ نداء الحاسم والجريء، وأشادوا بثقتها بنفسها وتمنوا لها النجاح الدائم، ونصحها العديد منهم بتجاهل هذه الأخبار وعدم إعطاء مروجيها الفرصة ليصبحوا تراند.