كارول سماحة تبدأ تصوير كليبها الجديد.. “يا شباب يا بنات” استعدوا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصوّر النجمة اللبنانية كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات” خلال اليومين المقبلين تحت إدارة المخرجة المصرية بتولة عرفة وإشراف شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

ونشرت ​كارول سماحة​ صورة جديدة لها على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلنت من خلالها عن تصوير أغنية “يا شباب يا بنات” قريبًا، وأثارت حماس الجمهور حول البلد الذي تصوّر فيه العمل، قائلةً: “في مكان ما بهذا العالم، نستعد لتصوير كليب جديد.. يا شباب يا بنات”.

أغنية “يا شباب يا بنات” راقصة وفرحة جدًا من كلمات والحان سليم عساف وانتاج لايف ستايلز ستوديوز في تعاون ثالث بين الشركة وكارول بعد أغنية “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة وحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة. وأيضًا أغنية “شكرًا”، التي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة من إخراج بتول عرفة أيضًا.

وكانت لايف ستايلز ستوديوز قد زفّت الخبر السعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، إذ أعلنت عن ابداع فني مرتقب يجمع لايف ستايلز ستوديوز والنجمين كارول سماحة وسليم عساف.