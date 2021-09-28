شكرا لقرائتكم خبر عن سامى مغاورى يظهر في الحلقة 25 من مسلسل "أجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان سامى مغاورى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سوف يظهر فى أحداث الحلقة 25 من مسلسل "أجازة مفتوحة" الذى يعرض حاليا على قناة on ويشارك في بطولته كل من الفنان شريف منير ولقاء الخميسى وحقق نجاح كبير، مشيرا أن دوره يحمل عدد من المفاجأت .

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

وشارك مغاورى في موسم رمضان الماضى في مسلسل "أحسن أب" وجسد دور الفنان على ربيع، والتي تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، حول اللص مختار الذي يفشل في الكثير من محاولات السرقة، ويحاول مواجهة بخل والده، وبمحض الصدفة يكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها 300 ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية.