أحمد حاتم وجميلة عوض وزينب غريب.. "هاي ميديا" تروج لفيلم "عروستي" بهذا الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تواصل شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، الترويج لفيلم "عروستي" لأحمد حاتم وجميلة عوض، المعروض حاليا بالسينمات.

ونشرت الشركة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمع أبطال العمل، النجوم: أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، ومروان يونس، بعنوان "لو اتزنقت قول عروستي".

فيلم "عروستي" تم طرحه بدور العرض منذ يوم 22 سبتمبر الجاري، وتدور أحداثه في قالب رومانسي لايت كوميدي.

العمل بطولة النجوم: أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، مروان يونس، فاتن واصل، وندى أكرم، من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، وإنتاج إيهاب السرجاني.