بعدما أثارت الجدل بوزنها وعمليات التجميل.. جلسة تصوير جديدة لـ دنيا بطمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، موجهة رسالة إلى متابعيها قائلة: "هاي يا حلوين".

ويأتي ذلك بعدما أثارت دنيا بطمة جدلًا كبيرًا عقب ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوزن زائد خلال الفترة الأخيرة، ولفت البعض إلى أن زيادة وزنها ليست طبيعية ولكنها ربما خضعت لعمليات تجميل.

وفي أول تعليق للفنانة المغربية، قالت خلال لقائها لبرنامج "Et بالعربي": "ضروري يكون فيه لوك جديد، الحمد لله الصور محبوبة عند الجميع.. مش عمليات تجميل نهائيًا يمكن بعض المناطق سحبت منهم الفيلر".

ورُزقت دنيا بطمة بابنتها الثانية "ليلى روز"، في ديسمبر الماضي، من زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.