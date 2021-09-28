شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواقف تشير لاحتمالية ارتباط أنجلينا جولى وذا ويكند بعد عشائهما الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة انجلينا جولى والمغنى ذا ويكند التكهنات مؤخراً بعدما ظهرا من جديد سوياً وهما يستمتعان بتناول العشاء سوياً في مطعم داخل مقاطعة جورجيو بالدي في سانتا مونيكا، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل الذى أكد أن الثنائى بذلك يثيرا التكهنات من جديد حول علاقتهما وعما إذا كان مرتبطان أم لا.

وأضاف التقرير أن الثنائى تواجدا معاً داخل المطعم لمدة تجاوزت الساعتين داخل قسم خاص من المطعم الإيطالي الفاخر، مما ينبأ عن وجود علاقة بينهما ربما تكشف عنها الأيام المقبلة وفقاً لعدة مواقف تدلل على ذلك ونرصدها في السطور التالية.



ذا ويكند وانجلينا

القصة بدأت بين الثنائى قبل 5 سنوات، وذلك حينما ارتبط اسم المغنية سيلينا جوميز، الحبيبة السابقة للمغني ذا ويكيند، بزوج أنجلينا السابق، النجم العالمي، براد بيت في عام 2016، بينما كانا لا يزالان متزوجين، ما جعل هناك صدام بين براد بيت وذا ويكند.

وقام براد بيت وقتها بالتصريح بأنه من أشد المعجبين بسلينا جوميز وتغزل بها علنًا؛ ما تسبب في مشاكل بينه وبين زوجته أنجلينا آنذاك أيضًا وفقاً لعدد من التقارير وقتها.



انجلينا وذا ويكند

أيضًا سبق وأصدر ذا ويكند أغنية باسم "Party Monster" التي تضمنت إشارة إلى كل من أنجلينا وسيلينا، كما أصدر أغنيته الفردية "Starboy" لعام 2016 التي أشار خلالها إلى النجم براد بيت.

قبل أن يظهرا معاً في شهر يوليو من العام الجارى أثناء تناول وجبة عشاء أيضاً، مما أثار التكهنات من جديد قبل ظهورهما مؤخراً الأسبوع الجارى مما ينبأ عن وجود أمر بينهما خاصة في الوقت الصعب التي تعيشه انجلينا من أزمات مع زوجها السابق براد بيت.