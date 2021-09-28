شكرا لقرائتكم خبر عن سيرة سيجفريد لورين ساسون وريتشارد ويليامز في فيلمين بمهرجان لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان لندن السينمائي في دورته الـ65 والتي تنطلق يوم 6 أكتوبر المقبل، فيلم Benediction، هو فيلم سيرة ذاتية حول الشاعر سيجفريد لورين ساسون، الحاصل على رتبة الإمبراطورية البريطانية والصليب العسكري، والمعروف عنه شجاعته أثناء مشاركته في الجبهة الغربية خلال الحرب العالمية الأولى، وكان أحد الشعراء المتميزين في الحرب العالمية الأولى، وهو من تأليف وإخراج تيرينس ديفيز و بطولة جيريمي إيرفين و جاك لودين و بيتر كابالدي

فيما يعرض يوم 15 أكتوبر فيلم السيرة الذاتية King Richard، والذي يتناول قصة الشقيقتان ويليامز وهما لاعبتا تنس أمريكيتان محترفتان فينوس ويليامز ولدت عام 1980م، وحصلت على لقب الفائز سبع مرات في البطولات الكبرى، وسيرينا ويليامز ولدت عام 1981م، وحصلت على لقب الفائز خمس عشرة بطولة في البطولات الكبرى، وقد تلقيا تدريبهما علي يد والديهما ريتشارد ويليامز وهو من إخراج رينالدو ماركوس وبطولة ويل سميث.

ويشهد المهرجان يوم 16 أكتوبر المقبل عرض الفيلم المثير للجدل Benedetta ، وهو العمل الذى صاحبه الكثير من الصخب أثناء عرض الفيلم فى مهرجان كان، للمخرج الهولندى بول فيرهوفن، وهو الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية حول حياة الراهبة الإيطالية بنيديتا كارلينى، حيث يكشف الفيلم كواليس حياة الراهبة وميولها العاطفية.

الفيلم من إخراج بول فيرهويفن، ويدور حول معاناة راهبة فى إيطاليا بالقرن السابع عشر، وهو من بطولة شارلوت رامبلينج ولامبرت ويلسون وفيرجينى إيفيرا ودافنى باتاكيا وأوليفييه رابوردن وكلوتيلد كوراو.