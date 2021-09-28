مي كساب عن رحلتها مع الدايت: “”أنا المرأة الأسفنجية””.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:39 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية مي كساب عن رحلتها مع الدايت والظروف التي ادت الى زيادة وزنها وذلك خلال استضافتها في حلقة الامس من برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”.

وقالت مي كساب عن تغير وزنها في مراحل مختلفة: “انا طول عمري اقول المرأة الاسفنجية لاني انا شخص الاكتئاب عندي مرتبط بالاكل ولو مبسوطة انسى الاكل خالص”.

وتابعت “انا بداية تخني كانت في 2013 اللي هو شفت رقم 80 لكن انا طول عمري كان اقصى وزن اوصله كانت حاجة وسبعين اما حاجة وثمانين فكان لما ماما توفت وطبعا الاحداث التي كانت تمر بها مصر مأثرة في نفسيتي جدا جدا”.

واضافت “بعد كده لم جيت اتزوج نزلت تماما ورجعت الستينات ثاني كويسة ولكن اول بايبي العادي زدت لي حوالي 18 كيلو ونزلت 13 ورجعت حملت وخلفت داليدا ورجعت اعمل دايت ثاني وخسيت شوي وبعد كده المدام حامل”.

وكشفت مي كساب انها تخضع لدايت جديد حاليا مع الدكتور باهي هاني.